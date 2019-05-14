Первый образовательный фестиваль школьных трудовых отрядов Татарстана прошел в МЦ «Волга»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). На базе молодежного центра «Волга» состоялся первый образовательный фестиваль школьных трудовых отрядов Республики Татарстан. 102 подростка из 21 района республики в возрасте от 14 до 18 лет прибыли на фестиваль для того, чтобы поближе познакомиться со структурой работы и деятельности российских студенческих отрядов, сообщают организаторы.



Шесть команд, на которые были поделены участники, смогли пройти веревочный курс, прослушать лекции об идеологии РСО и символики движения, а также узнать об этапах развития отрядов и истории в целом.



Также в рамках фестиваля прошла прямая линия в ВЦ «Казанская ярмарка», на которой ребята смогли задать интересующие вопросы экспертам – замруководителя Центра занятости Казани Гульназ Гаязовой, руководителю штаба студотрядов Приволжского федерального округа Василию Ислаеву и комиссару Татарстанского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Алие Адиевой.



После обсуждения актуальных тем команды посетили мультимедийный исторический парк «Россия – моя история».



Кроме того, для участников фестиваля состоялись лекции по имиджу бойца РСО, внутренней работе отрядов и деловые игры. По завершении каждый участник получил сертификат об успешном прохождении образовательного фестиваля.

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