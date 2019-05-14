Росгвардейцы уничтожили гаубичный снаряд, который случайно был найден в поле у дороги под Казанью

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Росгвардейцы уничтожили гаубичный снаряд, который случайно был найден жителем Лаишевского района РТ в поле у дороги под Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«На единый номер вызова экстренных служб 112 от жителя Лаишевского района поступило сообщение, что в поле возле дороги неподалеку от населенного пункта Большие Кабаны он обнаружил артиллерийский снаряд», – рассказали в пресс-службе управления.

Прибывшие на место саперы выяснили, что обнаруженный боеприпас является боевым гаубичным снарядом, который по каким-то причинам не разорвался после выстрела – об этом свидетельствовали взведенный взрыватель и следы прохождения через канал ствола.

Снаряд пролежал в земле более полувека, но все еще представлял опасность для окружающих. Боеприпас был уничтожен саперами на месте его обнаружения.





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