Строительство участка М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов начнется в 2021 году

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Татарстане строительство участка трассы М7 в обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов начнется в 2021 году, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«В 2021 году приступят к строительству участка трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. В составе будущего объекта – строительство моста через Каму. Примерный срок начала строительных работ – осень 2021 года», – говорится в сообщении федерального учреждения.

«Волго-Вятскуправтодор» 7 мая подписал госконтракт с проектировщиком объекта. Согласно документу, подрядчик до 30 августа 2021 года должен провести необходимые изыскания, выбрать оптимальный маршрут трассировки и разработать проектную документацию.

«После прохождения всех необходимых согласований учреждение сможет приступить к процедуре по определению подрядчика для реализации проекта», – уточнили в пресс-службе.

Новый участок автодороги длиной 89,4 км пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы Татарстана.

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