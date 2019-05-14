В Татарстане планируют отремонтировать четыре спортивных объекта на сумму 128 млн рублей

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В РТ планируют отремонтировать четыре спортивных объекта. Общая сумма проводимых работ по документам составляет более 128 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Ремонт на объектах не входит в республиканскую программу», — сказали в пресс-службе ГИСУ.

В Казани ремонтные работы проведут в крытом футбольно-легкоатлетическом манеже на территории Центрального стадиона – по документам на работы планируется потратить 77,3 млн рублей. Также будет отремонтирована казанская детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта «Барс» за более чем 1 млн рублей.

На капремонт буинской детско-юношеской спортивной школы «Батыр» собираются потратить 26,8 млн рублей, здания крытого плавательного бассейна «Детско-юношеская спортивная школа Алексеевского муниципального района» – 23,6 млн рублей.

Финансирование будет обеспечено из бюджета РТ.

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