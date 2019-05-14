Медики назвали пять главных признаков рака кожи

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Наиболее опасным из онкологических заболеваний кожи является меланома из-за своей склонности к метастазированию. Специалисты назвали пять основных признаков, сигнализирующих об опасности, пишет «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

Потенциально опасны чрезмерно темные, имеющие неровные края или увеличивающиеся в размерах родинки. Зуд или шелушение также являются тревожными симптомами.

При этом чаще всего заболевание развивается на наиболее сильно подверженных воздействию солнца участках – на лице, шее и руках. Впрочем, оно может возникнуть на ладонях и даже на подошвах ног.

Примерно в 10% случаев злокачественные новообразования имеют обычный цвет, из-за чего их трудно диагностировать. Поэтому регулярные осмотры специалистами имеют большое значение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи назвали 11 ранних симптомов рака.

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