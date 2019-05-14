У казанского озера Кабан прошло первое в этом сезоне занятие йогой

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). На набережной казанского озера Кабан этим утром прошло первое занятие йогой. Видео с первой тренировки опубликовано в формате Stories в Инстаграм-аккаунте озера Кабан.

«Уже завтра, 14 мая, Саша Матвеева проведет первое в этом сезоне занятие йогой на озере Кабан. Приходите сразу в спортивной одежде и берите с собой коврики», — сообщалось в посте, опубликованном накануне.

На занятие могут прийти люди с любым уровнем физической подготовки. Вход осуществляется по добровольному взносу, определяемому самим участником. Информация о следующих занятиях будет появляться в Инстаграм-аккаунте озера Кабан.

Впервые занятия йогой у озера Кабан прошли после реконструкции набережной в прошлом году. Утренние тренировки проводятся на палубе, на которую можно спуститься с площади театра Камала.

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