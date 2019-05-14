Татар-информ

14 мая 2019, 08:45

Происшествия

В марийских лесах спасли трех девушек из Казани, заблудившихся во время сплава

Происшествия

В марийских лесах спасли трех девушек из Казани, заблудившихся во время сплава

Группа из 9 человек отправилась на сплав по реке Юшут, но в какой-то момент девушки оторвались от основной группы друзей и заблудились.

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В лесах Марий Эл спасли трех девушек из Казани, заблудившихся во время сплава. Об этом сообщается на официальной странице Марийской аварийно-спасательной службы.

«В воскресенье, 12 мая, в 20.00 на пульт оперативного дежурного Марийской аварийно-спасательной службы поступил сигал о том, что в Звениговском районе вблизи поселка Шелангер в лесном массиве у реки Юшут заблудились три девушки (2003 и 2001 года рождения), жительницы Казани», – сообщается на сайте.

Как удалось установить, группа из 9 человек отправилась на сплав по реке Юшут. В какой-то момент девушки оторвались от основной группы и заблудились.

На поиски подростков выдвинулась оперативная группа Звениговского аварийно-спасательного формирования. Около полуночи туристок нашли.
 

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