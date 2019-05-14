Под Казанью возле солебазы груженая баржа села на мель

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Под Казанью при заходе на солебазу груженая баржа села на мель. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 22.40 от диспетчера Казанского района водных путей и судоходства поступила информация о посадке на мель баржи. ЧП произошло на 1311-м км реки Волга при заходе на солебазу в Казани», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Буксир «Порт Артур» с груженой песчано-гравийной смесью баржей (порядка 3800 тонн) следовал по маршруту Ижболдино – Казань. В момент происшествия на борту находились 7 членов экипажа, никто не пострадал.

Для помощи экипажу планируют направить из речпорта «Казань» плавучий кран, а песчано-гравийную смесь перегрузить с носа на корму.

Причины ЧП устанавливаются.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.