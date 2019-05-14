Французский джаз-коллектив по пути в Китай даст концерт в Казани

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Французский джаз-коллектив Marthe завтра, 15 мая, выступит в казанском Центре современной культуры «Смена». Об этом сообщают организаторы концерта.

Музыка группы, являющейся совместным проектом река-саксофониста Алексиса Муцуриса и француза-трубача Флорана Брика, соединяет греческие мотивы и современный французский джаз. Не чурается она и азиатских влияний.

Выступление состоится в рамках путешествия Marthe на автомобиле через всю Россию в Китай. По пути музыканты снимают сериал из десяти эпизодов о своей поездке для французского телевидения.

Концерт пройдет при поддержке посольства Франции в России, Alliance Francais, Institut Francais и других организаций. Начнется он в 19.30.

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