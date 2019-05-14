Производитель тамагочи возобновит производство популярных карманных игрушек

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Японская компания Bandai представила обновленную версию своей карманной игрушки тамагочи, пользовавшейся большой популярностью в 1990-е годы.

Модель Tamagotchi On внешне напоминает прежнюю версию, но обзавелась цветным LCD-дисплеем вместо черно-белого и получила возможность связываться со смартфоном или планшетом через Bluetooth и LTE.

Благодаря последнему нововведению у владельцев игрушек появилась возможность дарить и получать подарки и обмениваться своими персонажами.

Кроме того, виртуальные питомцы научились «ходить в гости» на другие устройства, жениться и размножаться. В одной игрушке могут обитать до 16 поколений персонажей.

Как и в первой версии, вышедшей в ноябре 1996 года, владелец должен следить за состоянием питомца и не допускать его смерти. Продажи игрушки должны начаться в конце июля.

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