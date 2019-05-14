Светлана Белова

14 мая 2019, 00:56

Происшествия

Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе

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Происшествия

Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе

В отношении дебошира составлен административный протокол за появление пьяным в общественных местах, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте. 

К борту самолета сразу после того, как командир передал поступившую от одного из пассажиров информацию о якобы заложенном взрывном устройстве, прибыли сотрудники транспортной полиции. 

Как установили полицейские, 30-летний пассажир самолета Казань – Домодедово (Москва), сообщивший о заложенной бомбе, был пьян. 

Получив сообщение, командир самолета, принял решение об эвакуации 90 пассажиров и шести членов экипажа. 

Ранее собственный источник сообщил агентству, что из терминалов казанского аэропорта эвакуировали пассажиров, персонал, провожающих и встречающих. 

По данным пресс-службы Казанского ЛУ МВД России на транспорте, всего были эвакуированы порядка трехсот человек. 

«В процессе проведения необходимых проверочных мероприятий подозрительных предметов обнаружено не было. Самолет вылетел в пункт назначения. Нарушителя доставили в линейное отделение полиции», – сообщили агентству в транспортной полиции. 

В отношении дебошира составлен административный протокол за появление пьяным в общественных местах. 

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Аэропорт Казани, как сообщил ИА «Татар-информ» его пресс-секретарь Адель Гатауллин, с 23.35 работает в обычном режиме.

 

 

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