(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Полицейские задержали пьяного пассажира самолета, сообщившего о заложенной в аэропорту Казани бомбе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

К борту самолета сразу после того, как командир передал поступившую от одного из пассажиров информацию о якобы заложенном взрывном устройстве, прибыли сотрудники транспортной полиции.

Как установили полицейские, 30-летний пассажир самолета Казань – Домодедово (Москва), сообщивший о заложенной бомбе, был пьян.

Получив сообщение, командир самолета, принял решение об эвакуации 90 пассажиров и шести членов экипажа.

Ранее собственный источник сообщил агентству, что из терминалов казанского аэропорта эвакуировали пассажиров, персонал, провожающих и встречающих.

По данным пресс-службы Казанского ЛУ МВД России на транспорте, всего были эвакуированы порядка трехсот человек.

«В процессе проведения необходимых проверочных мероприятий подозрительных предметов обнаружено не было. Самолет вылетел в пункт назначения. Нарушителя доставили в линейное отделение полиции», – сообщили агентству в транспортной полиции.

В отношении дебошира составлен административный протокол за появление пьяным в общественных местах.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Аэропорт Казани, как сообщил ИА «Татар-информ» его пресс-секретарь Адель Гатауллин, с 23.35 работает в обычном режиме.

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