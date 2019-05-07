Минниханов планирует облет полей и участие в закладке логоцентра X5 Retail Group в Елабуге

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует посетить Агрызский и Елабужский районы. Руководитель республики проверит ход посевной кампании, а также примет участие в церемонии начала строительства нового оптово-распределительного центра X5 Retail Group. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

В Агрызском районе Рустам Минниханов планирует совершить облет полей, после чего встретиться с руководителями хозяйств, инвесторами агропромышленного комплекса и главами сельских поселений. Затем Президента РТ ожидает перелет в Елабужский район, где кроме встреч с представителями агробизнеса планируется церемония закладки новой логистической площадки.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует принять участие в торжественной церемонии начала строительства оптово-распределительного центра X5 Retail Group в Елабуге», – отметили в пресс-службе.

Производственная площадка инвестиционной стоимостью 964 млн рублей должна быть введена в эксплуатацию в мае 2020 года. Здесь запланировано создание 150 новых рабочих мест. Реализацией проекта займется российский девелопер Romex Group по техническому заданию компании X5 Retail Group.

Оптово-распределительный центр рассчитан на обслуживание магазинов розничной сети «Пятерочка», расположенных в восточной части Татарстана. Согласно инвестпроекту, в инфраструктуру ОРЦ «Елабуга» войдет склад площадью более 17 тыс. квадратных метров, в том числе сухой склад на 6,9 тыс. квадратных метров, склад алкоголя – 300 квадратных метров, а также фруктов, овощей и продукции «фреш». В состав Центра также будут включены офисные помещения и площадки для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых авто. Современный склад будет оснащен полным комплексом инженерных систем, обеспечивающих безопасную эксплуатацию здания, а также инновационными механизмами регулирования температурного режима площадок ОРЦ.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует принять в Казанском Кремле делегацию Карелии во главе с главой республики Артуром Парфенчиковым, которая приедет в Татарстан с деловым визитом.

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