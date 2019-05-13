В селе Заинского района открыли трехметровый монумент труженикам тыла

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В центре заинского села Аксарино в рамках празднования 74-летия Победы состоялось открытие памятника труженикам тыла, погибшим в годы войны, передает «Заинск-информ».



Трехметровой высоты монумент выполнен из железобетона на средства самообложения. На монументе высечены поэтические строки, принадлежащие жительнице села Файрузе Ахметовой.





Церемония открытия состоялась при участии руководителя исполкома Ильнара Хафизова. В своем выступлении Ильнар Фанилевич поздравил всех с Днем Победы, подчеркнул героизм тружеников тыла, их вклад в победу, а также отметил, что этот памятник имеет большое значение. Глава Аксаринского сельского поселения Юрий Гильманов вручил благодарственные письма оказавшим помощь в изготовлении памятника. Торжественную речь произнесли ветераны тыла Раиф Шайхиев и Файруза Ахметова.



Памятник труженикам тыла стал вторым в Заинском районе. Первый установлен на бульваре Победы. Обе скульптуры изготовлены местным художником-скульптором Фазылом Шиаповым. Говоря об Аксаринском монументе, Фазыл Шиапов поделился, что с большим желанием взялся за интересную работу.



Композиция изготовлена по специальной технологии из железобетонной смеси. Памятник представляет собой женщину, держащую в руках сноп сена, и мальчика с серпом и молотом в руках.



«Мне кажется, образы трудолюбивой женщины и подростка – это образы людей, которые работали в тылу, помогая фронтовикам», – отметил Фазыл Аглямович.



Алую ленту разрезали руководитель исполкома Ильнар Хафизов, глава Аксаринского поселения Юрий Гильманов и ветеран-тыловик Раиф Шайхиев. Далее сельчане и гости возложили к памятнику цветы.



На сегодняшний день в Аксаринском сельском поселении проживают 23 ветерана тыла, из которых 18 человек – в Аксарино. В годы войны из села на фронт ушли 170 человек.

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