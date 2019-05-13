Юные мамадышцы стали лауреатами международной премии «Талантиада»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Юные мамадышцы стали лауреатами международной премии в области искусств «Талантиада». Мероприятие состоялось в Казани, пишет газета «Нократ».



Юная вокалистка Мадина Расулова стала лауреатом 1-й степени (руководитель Гузель Мустафина). Певец Баграм Бикиев получил диплом лауреата 2-й степени (руководитель Марина Квасникова). Амина и Мадина Расуловы также стали лауреатами второй степени.

Премия учреждена для выявления и поддержки талантливых учащихся и преподавателей, стимулирования и поощрения детского и юношеского творчества, сохранения и развития культурного потенциала молодежи, повышения исполнительского мастерства и сценической культуры.

В международном конкурсе приняли участие коллективы и солисты, как любительские, так и профессиональные по номинациям «Инструментальное исполнительство», «Вокальное исполнительство», «Хоровое пение», «Хореография», «Цирковое искусство» и другим.

Представители другого района – сабинские коллективы «Асылташ» и «Яшьлек» также приняли участие в номинации «Народный стилизованный танец» и получили высокие баллы жюри. Оба коллектива стали лауреатами I степени и были награждены кубками и дипломами.

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