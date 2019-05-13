Тетюшские малыши в центральном парке раздали листовки с призывом беречь природу

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Педагоги и воспитанники детского сада «Березка» в Центральном городском парке провели экологическую акцию под девизом «Только вместе, только дружно, помогать природе нужно!», пишет газета «Авангард».



Организаторы провели мастер-классы по изготовлению цветов из бросового материала и технике оригами, ребята старшей группы распространяли листовки с призывами охраны природы.



Воспитанники клуба «Домисолька» выступили с концертом, в ходе которого продекламировали стихи, исполнили композиции и показали зажигательные танцы.



В завершении акции дети с бумажными голубями – символом мира и чистоты – исполнили танец в поддержку охраны окружающей среды, к которому присоединились педагоги, родители и жители города.

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