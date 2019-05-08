Татарстанцы-банкроты стали чаще жаловаться на арбитражных управляющих

(Казань, 14 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Татарстане количество жалоб на действия арбитражных управляющих за 2018 год увеличилось на 30%. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РТ Гулия Елесина.

«В Татарстане наблюдается тенденция к увеличению количества жалоб на арбитражных управляющих. Например, за 2018 год их стало больше на 30%. Поступило свыше 400 жалоб, в том числе 90 на действия специалистов при банкротстве физлиц», — рассказала Елесина.

По ее словам, с начала года татарстанский Росреестр уже получил 30 жалоб в отношении финансовых управляющих.

Чаще всего жалобы физлиц касаются непредставления информации о ходе процедуры банкротства, а также срыва сроков публикации информации, которая предусмотрена федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», отметила собеседница агентства.

При этом ответственность арбитражных управляющих предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде предупреждения или штрафа от 25 до 50 тыс. рублей. В случае повторного правонарушения — дисквалификация на срок от 6 месяцев до трех лет, заключила Елесина.

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