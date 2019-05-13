Татар-информ

14 мая 2019, 01:18

Культура

Международный фестиваль национальных театров «Буа: Пространство диалога» открылся парадом театров

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Культура

Международный фестиваль национальных театров «Буа: Пространство диалога» открылся парадом театров

Фото: mincult.tatarstan.ru

Коллегию критиков фестиваля представляют известные театралы, эксперты национальной театральной премии «Золотая маска».

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Буинске открылся III Международный фестиваль национальных театров «Буа: Пространство диалога». Творческий марафон, который будет идти десять дней, собрал 27 коллективов из Ирана, Эстонии, Турции, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Республик Саха (Якутия), Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, а также из Оренбургской области, Москвы и Санк-Петербурга, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Коллегию критиков фестиваля представляют известные театралы, эксперты национальной театральной премии «Золотая маска»: Александр Вислов (Москва), Татьяна Джурова (Санкт-Петербург), Нияз Игламов (Казань), Владислава Куприна (Москва), Олег Лоевский (Екатеринбург), Айсылу Сагитова (Уфа) и другие. В качестве почетного гостя приглашен заслуженный артист РФ, художественный руководитель Театра эстрады им. А. И. Райкина Юрий Гальцев.

Артисты представят спектакли на сценах Буинского драмтеатра, Буинского районного дома культуры, Буинского центра культурного развития, а также в районных домах культуры ближайших районов – актеры покажут постановки в Тетюшском, Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком и Камско-Устьинском районах.



Фестиваль «Буа: Пространство диалога» открылся в Центральном парке Буинска. Праздник начался с парада театральных коллективов, позже выступили артисты татарской эстрады.

В этот же день в рамках фестиваля прошел «День Казахстана» свои спектакли на суд зрителей представили известные казахские коллективы. В финале вечера залпы праздничного салюта озарили небо.

 

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