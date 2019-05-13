В Нижнекамске появится мини-МФЦ с «бережливым производством»

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). Два новых проекта, связанных с Многофункциональным центром в Нижнекамске, анонсировал мэр города Айдар Метшин, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В качестве конкретных шагов будут реализованы два проекта. Первый – создание «Мини-МФЦ» на улице 30 лет Победы. Учреждение позволит обеспечить шаговую доступность для 60 тыс. жителей новых и близлежащих микрорайонов, а также существенно разгрузит основной центр.



Второй шаг – внедрение принципов «бережливого производства». «Это позволит проанализировать всю цепочку оказания услуг, выявить слабые звенья и в каких-то случаях в корне пересмотреть процедуры; добиться, по предварительной оценке, снижения сроков оказания услуг не менее чем на 10%», – пообещал мэр Нижнекамска.



Оба проекта уже получили одобрение со стороны Президента РТ Рустама Минниханова и в ближайшее время будут реализованы.



Первый МФЦ в Нижнекамске был открыт в 2014 году. Сейчас на базе центра жители могут получить более 200 различных услуг. Также существует филиал учреждения в Камских Полянах и девять подразделений в крупных селах.



По словам Метшина, основными задачами МФЦ являются шаговая доступность услуг для населения, повышение скорости их оказания, новые удобные сервисы.

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