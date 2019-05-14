В Альметьевском районе до лагеря отдыха «Березка» отремонтируют дорогу за 21 млн рублей

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском районе отремонтируют подъездную дорогу к лагерю «Березка» за 21 млн рублей – работы стали возможны благодаря новой программе «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи», сообщает пресс-служба района.



Протяженность дороги составляет 2,5 км, будет выполнено асфальтирование дорожного покрытия и отсыпка обочин. Лимит денежных средств, выделенных на ремонт, 20,969 млн рублей. В ближайшее время заказчик ГКУ «Главтатдортранс» объявит торги.



Руководитель исполкома района Марат Гирфанов также отметил, что третий год в районе будет реализовываться республиканская программа по строительству подъездных дорог к садовым обществам, в рамках которой будут построены подъезды к СНТ «Березка», «Новосел» и «Ручеек». На эти работы будет выделено 8,4 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.