Алиса Мамина и ансамбль «Варвара» представили в Альметьевске концерт ко Дню жен-мироносиц

(Казань, 14 мая, «Татар-информ»). В альметьевском ДК «Нефтьче» состоялся праздничный концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов, солистки Татарской Государственной филармонии имени Г. Тукая Алисы Маминой и ансамбля «Варвара», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Концертная программа «Пасха Красная» была приурочена ко Дню жен-мироносиц.



Народный праздник День жен-мироносиц отмечается во второе воскресенье после Пасхи. В этом году этот день пришелся на 12 мая. В православном церковном календаре это дата почтения памяти жен-мироносиц, которые пришли после распятия Христа к пещере с его телом и принесли миро и ароматы.





Алиса Мамина и ансамбль «Варвара» открыли четвертый сезон в Альметьевске. Творческих успехов им пожелали председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, главы Альметьевского, Бавлинского и Лениногорского районов – Айрат Хайруллин, Рамиль Гатиятуллин и Рягат Хусаинов соотвественно.



Со сцены звучали православные композиции и песни советских композиторов. В завершение всем девушкам и женщинам вручили букеты цветов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.