Татар-информ

13 мая 2019, 22:45

Спорт

Воспитанники клуба «Вираж» сразились за победу на новом картодроме Заинска

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Спорт

Воспитанники клуба «Вираж» сразились за победу на новом картодроме Заинска

Фото: zainsk-inform.ru

Общая площадь нового картодрома составляет 1700 квадратных метров.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Воспитанники клуба «Вираж» в Заинске приняли участие в соревнованиях по картингу. В прошлом году клуб получил новое место расположения на городском ипподроме. И если раньше юные спортсмены занимались только в теплое время года, то теперь они соревнуются круглый год, передает «Заинск-информ».

Общая площадь нового картодрома составляет 1700 квадратных метров. Объект был заасфальтирован благодаря муниципальной программе дорожных работ.

Ежегодно юные воспитанники картинг-клуба соревнуются как на городских, так и на республиканских гонках.

По итогам соревнований определились победители.

В старшей группе золото завоевал Анатолий Дятлов, серебро досталось Максиму Неструеву, а бронза – Арслану Галееву. В младшей группе самым быстрым оказался Тимур Камалюков, второе место у Андрея Килигина, а третье – досталось Тимофею Тихонову. Все участники были награждены дипломами и подарками.

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