Путин о визите на WorldSkills-2019 в Казани: Я смогу только открыть, но сделать как вы не смогу

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин ответил на предложение работников КАЗ имени Горбунова посетить в Казани чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019.

«Я смогу только открыть. Ничего не смогу делать так, как вы», – сказал Путин.

Владимир Путин сегодня посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, ознакомившись с ходом модернизации производства. Сотрудники завода рассказали главе государства, что на завод активно приходит молодёжь и каждый из сотрудников предприятия становится наставником. «Мы для них проводим конкурсы по методикам WorldSkills. На нашей базе проводится обучение, тренировка сборной России по компетенциям “Обслуживание авиационной техники” и “Обработка листового металла”. Ещё мы вместе с Республикой Татарстан готовимся в августе к открытию чемпионата WorldSkills-2019, который будет проходить у нас здесь, в Казани. И вас, Владимир Владимирович, хотелось бы пригласить на открытие WorldSkills-2019», – отметили заводчане.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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