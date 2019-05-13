Кандидат в депутаты «Единой России» призвал к борьбе с неформальными лидерами на дебатах в Казани

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Деятельность АУЕ-организаций опасна для современной системы образования Татарстана и России. Об этом сообщил сегодня на дебатах кандидатов в депутаты партии «Единая Россия» в Госсовет РТ первый проректор Казанского инновационного университета им. Тимирясова Игорь Бикеев. Участник дебатов рассказал о влиянии на качество образования со стороны преступных субкультур.

«60% семей на сегодняшний день неполные, многие дети представлены сами себе. Неформальные лидеры пытаются занять место отцов, а преступные объединения, включая экстремистские, — место семьи. Особо опасно арестантское уркаганское единство (АУЕ — прим. Т-и). Это сообщество несовершеннолетних, которое разделяет идеологию профессиональных преступников», — сказал Бикееев.

Согласно его данным, преступное сообщество придаёт романтический ореол блатной жизни, подминает под себя детей путём уговоров, угроз или физического насилия, осуществляет поборы с несовершеннолетних, активно использует Интернет, создавая ячейки буквально на голом месте.

«Вовлечение молодежи в преступные сообщества — манипуляция с целью получения денег и власти. Нельзя давать возможность наживаться на детях», — сказал Бикеев.

Он призвал родителей и учителей мониторить ситуацию. Дебаты предварительного голосования «Единой России» прошли в Казани на тему «Образование: качество, доступность и перспективы на рынке труда». В них приняли участие шесть кандидатов.

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