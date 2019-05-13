Главврач ДРКБ РТ рассказал о секретах детского здоровья на предвыборных дебатах

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Главврач детской республиканской клинической больницы РТ Айрат Зиатдинов рассказал, что нужно делать, чтобы дети в Татарстане реже болели, на дебатах кандидатов в депутаты партии «Единая Россия» в Госсовет РТ.

«Чтобы наши дети меньше болели, необходимо проводить профилактическую работу с раннего детства, начиная с детского сада. Профилактическую работу необходимо проводить также во время учебы в школах и в высших учебных заведениях. Необходимо проводить массовую иммунизацию пациентов, диспансеризацию детей и взрослых, а также разъяснительную работу по правилам питания и здоровому образу жизни, правильному мышлению. Тогда наше население будет здоровым», — сказал он.

Эксперт также отметил, что в 2018-2019 годы в республике проведена масштабная модернизация поликлиник. В поликлиниках созданы комфортные условия пребывания для пациентов и сотрудников. Программа ориентирована на уменьшение очередности к врачам и в регистратуру. К 2021 году вся детская сеть Татарстана должна начать работать по принципу «Бережливая поликлиника».

«По независимым оценкам видно, что запись в регистратуру сократилась в четыре раза, запись к врачу — в три раза. Удовлетворенность населения выросла с 20% до 40 — 50%. Проект работает на благо развития здравоохранения в Татарстане», — сказал Зиатдинов.

Дебаты предварительного голосования «Единой России» прошли в Казани на тему «Образование: качество, доступность и перспективы на рынке труда». В них приняли участие шесть кандидатов.

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