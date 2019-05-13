Татар-информ

13 мая 2019, 19:02

Официальная хроника

Владимир Путин: Ту-160 становится новой машиной с огромными возможностями

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Официальная хроника

Владимир Путин: Ту-160 становится новой машиной с огромными возможностями

Фото: kremlin.ru, tatarstan.ru

Сотрудники КАЗ имени Горбунова пригласили Президента РФ на открытие Всемирного чемпионата мира WorldSkills в Казани.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин дал высокую оценку модернизации стратегического ракетоносца Ту-160 и не исключил возможность расширения закупок. Об этом глава государства сообщил в беседе с рабочими КАЗ имени Горбунова.

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«Фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями. Минобороны не исключает увеличения контракта на будущее», – сказал Путин. Он напомнил, что в январе 2018 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку 10 новых Ту-160, ещё 10 ракетоносцев в данный момент проходят на заводе глубокую модернизацию. Сотрудники завода поблагодарили Президента РФ за поддержку завода, за обеспечение заказами. «Сейчас производство перезапускается по-новому. Привозят новые станки, приходит молодежь», – отметили рабочие в беседе с Президентом. Сотрудники КАЗ имени Горбунова пригласили Президента РФ на открытие Всемирного чемпионата мира WorldSkills в Казани.

В беседе с работниками завода Владимир Путин предложил увековечить память Виталия Копылова, возглавлявшего завод в кризисные 90-ые годы. «Надеюсь, что эти трагические годы, середина 1990-х, и самый трагический 1995 год никогда в нашей истории не повторится и в истории предприятия. Было бы правильно увековечить память выдающегося директора и авиастроителя, бывшего генерального директора Копылова», – подчеркнул глава государства.

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Владимир Путин сегодня посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, ознакомившись с ходом модернизации производства. Президента РФ сопровождали вице-премьер России Юрий Борисов, министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и Президент РТ Рустам Минниханов.

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Владимир Путин ознакомился с проектом реконструкции аэродромной базы. Президенту России сообщили о планах по техническому перевооружению цехов производства сварных узлов и агрегатов, а также механообрабатывающего, заготовительно-штамповочного производства и других производственных мощностей. Президенту РФ также рассказали об опыте внедрения цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства самолётов, представили лазерный цех, где осуществляется высокоточное производство деталей.

 

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