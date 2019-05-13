На казанскую кинолабораторию «Кино за 7 дней» планируют потратить более 12,9 млн рублей

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани для проекта «Кино за 7 дней» планируют пригласить около 30 молодых кинематографистов из разных стран и потратить более 12,9 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Мы предполагаем, что получится выбрать 10 сценариев. Планируется, что будет 30 участников и 10 команд, то есть по 3 человека в команде», — заявила руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Для жюри и отборочного этапа пригласят 9 специалистов киноиндустрии из России, СНГ, Балтии, Азии, Европы, Ближнего и Дальнего Востока.

Задача проекта – в пробном варианте охватить эффективные инструменты кинематографа и туризма чтобы, после реализовать эти инструменты для Казани и Татарстана.

«Взять, например, сериал „Зулейха открывает глаза“ канала Россия-1, у которого многомиллионная аудитория. Как только он выйдет на экраны, все увидят наши локации и возможности для съемок фильмов», — сообщила Нафигова.

В рамках лаборатории «Кино за 7 дней» будут организованы съемки короткометражек, которые будут идти параллельно с мастер-классами. Места съемок будут предоставлены участникам в радиусе не более 250 км от Казани.

«Предполагается, что в проекте будут задействованы локации, которые можно будет экстренно подготовить для съемочной площадки», — сказала Альбина Нафигова.

Юридические консультации понадобятся молодым кинематографистам в области международного права. В кино юридическая помощь – неотъемлемый компонент, начиная от вопросов легализации музыки и использования готовых отрывков, заканчивая правильным представлением картины для фестивального трафика.

«Юридические тонкости можно предусмотреть во время предпродакшна и продакшна», — добавила руководитель дирекции «Время кино».

Уже объявлен прием заявок для участия в кинолаборатории «Кино за 7 дней», которая пройдет с 1 по 9 сентября 2019 года.

Подобный проект кинолаборатории был реализован в Китае в прошлом году.

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