Дома в пяти районах Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Завтра, 14 мая, в ряде домов Вахитовского, Ново-Савиновского, Советского, Кировского и Приволжского районов Казани временно отключат свет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Вахитовском районе с 8 до 17 часов электричества не будет в трех домах — №№ 74 и 74а по улице Достоевского и № 21 по улице Товарищеская. С 9 до 17 часов свет отключат в доме № 10 на Ботанической, а с 13 до 17 часов — в доме № 4 на Пушкина и №№ 51 и 53 на Островского.

В Кировском районе с 8 до 20 часов без света останутся дома на улицах Бугринская и Шоссейная, а с 8 до 17 часов — на улицах 25 Октября, Богатырева, Внешняя, Герцена, Димитрова, Иовлева, Кожевенная, Лесопильная, Морозова, Музыкальная, Пролетарская, Речная, Токарная, Урицкого, Чкалова, Широкая и Шоссейная.

Электричество отключат с 8 до 17 часов и в частном секторе Приволжского района. Речь идет об улицах Бригадная, 2-я Бригадная, Надпойменная, Оренбургский проезд, Подлесная, Фермское шоссе, Березниковская, Ново-Давликеевская и Оренбургский тракт, а также в садовом некоммерческом товариществе «Дружба».

В Советском районе света не будет с 9 до 17 часов. Отключение затронет улицы Академика Губкина и Ершова, а также поселок Большие Дербышки: улицы Заречная, Кооперативная, Новая, Советская, Исаева, Лесная, Окружная и Лотфуллы Фаттахова.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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