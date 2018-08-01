Кандидат в депутаты: За два года в Казани построят 10 детсадов для 2 тыс. ребят

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За 2018-2019 годы в Казани будет построено 10 новых детсадов, воспитанниками которых станут около 2 тыс. детей. Об этом сообщила сегодня на дебатах кандидатов в депутаты партии «Единая Россия» в Госсовет РТ председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Востокова.

«В настоящее время в детсадах города занимается 71 тыс. детей. В рамках нацпроекта “Демография” до 2024 года в республике будут открыты ясельные сады, около 10 тыс. детей смогут пойти в детские сады», — сказала она.

Согласно данным спикера, цель нашей образовательной политики — повышение образовательной системы на всех уровнях. Российская система образования входит в десятку лучших среди развитых стран. Это подтверждают ежегодные международные олимпиады. 73 казанских школьника стали победителями и призерами всероссийских олимпиад в 2018 году, а 59 школьников были отмечены на международном уровне. В Казани ведётся большая работа по повышению доступности образования. Кроме того, в городе проводится большая работа по развитию движения ГТО.

«В Казани есть четыре центра тестирования ГТО, в каждом из которых работает группа специалистов. Все желающие могут заявиться на сдачу норм ГТО. В городе нормативы проходят десятки тысяч людей. Мы пытаемся привлечь старшее поколение, которое занимаются плаванием, лыжами, бегом. В Казани планируем увеличить число центров тестирования ГТО. Если на каждом объекте будет центр тестирования, программа заработает», — сказала Вострикова.

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