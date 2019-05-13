Волейболистка «Динамо-Казани» Екатерина Уланова завершила карьеру

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Либеро женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Екатерина Уланова завершила профессиональную карьеру. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала диагональная команды Дарья Малыгина.

«Уланова завершила карьеру и теперь, насколько я знаю, планирует заняться семьей. Не всю жизнь ведь нужно играть в волейбол, нужно растить детей, нужно спокойствие. Возможно, поэтому она приняла такое решение», — поделилась волейболистка.

Малыгина отметила, что на место Улановой уже найдена волейболистка, но называть ее имя отказалась.

Екатерина Уланова начала играть за казанский клуб в 2010 году и за это время пять раз становилась чемпионкой России, бронзовым призёром Лиги Чемпионов и обладателем Кубка ЕКВ.

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