В прибрежных районах Татарстана в рамках акции «Рыбе – Быть!» ставят искусственные нерестилища

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В прибрежных районах Татарстана проходит акция «Рыбе — Быть!» («Балык — Булсын!»), в рамках которой в акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ устанавливают искусственные нерестилища. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

По состоянию на 13 мая мероприятия акции прошли в 13 районах, где установили 17 км искусственных нерестилищ. Организатор акции — Госкомитет РТ по биоресурсам, ему содействуют рыбопромышленные организации республики, Федерация рыболовов-любителей Татарстана, Минлесхоз РТ, Главное управление МЧС РФ по РТ, исполкомы муниципалитетов и районные учреждения образования.

В акции участвуют сотрудники государственных природных заказников регионального значения, сотрудники ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», школьники и рыболовы-любители.

Акция «Рыбе — Быть!» стартовала в прошлом году, тогда в ней приняли участие 9 районов Татарстана, где установили 12 км искусственных нерестилищ. В этом году в акции будут участвовать 17 районов.

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