Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ») Знаменитый российский исполнитель Сергей Шнуров заявил о распаде группы «Ленинград». Но расстраиваться поклонникам не стоит, потому что в ближайший год группа планирует выпустить два видеоклипа и новые песни. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

«Не надо ни в коем случае расстраиваться, впереди еще целый год. Заложены уже два клипа, которые скоро выйдут. Много песен написано. Мы еще порадуем», — сказал Шнуров.

Главной составляющей успеха группы музыкант назвал то, что «Ленинграду» долгое время удавалось делать уникальный продукт. Другие источники дохода, кроме концертной деятельности, музыкант не рассматривает.

«Срочности и насущности в том, чтобы что-то зарабатывать, как у обычного русского пенсионера, у меня нет. Мне бы хотелось бы как-то ничем не позаниматься. Ничегонеделание — это тоже классное занятие», — заявил музыкант.

Российская рок-группа «Ленинград» основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году группа уже расподалась, но несмотря на это в 2010 после анонса двух концертов в Москве, музыканты вновь воссоединились. В 2019 году группа объявила, что стадионный тур этого года станет последним для «Ленинграда».

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