(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Казани возбуждено уголовное дело в отношении вандала, разбившего фонари у «Козьей Слободы». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Изначально 20-летнего казанца, который признался, что разбил фонари из-за плохого настроения, хотели привлечь к административной ответственности, однако, после более детального изучения материалов дела, было решено привлечь его к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом», – пояснили в полиции.

Молодому человеку грозят принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 12 апреля молодой человек разбил и повредил девять фонарей в сквере у станции метро «Козья Слобода». Специалист Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани уточнил, что стоимость одного фонаря составляет 15-20 тысяч рублей.

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