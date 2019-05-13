Татар-информ

13 мая 2019, 23:44

Экономика и финансы

Делегации из китайского города Цзяочжоу презентовали нижнекамский индустриальный парк «Пионер»

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Экономика и финансы

Делегации из китайского города Цзяочжоу презентовали нижнекамский индустриальный парк «Пионер»

Фото: e-nkama.ru

Нижнекамск будет сотрудничать с 800-тысячным китайским городом Цзяочжоу.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск посетила делегация из китайского города Цзяочжоу. В число почетных гостей вошли мэр Цзяочжоу Би Вэй Чжунь, чиновники местного Правительства, а также представители бизнеса провинции Шаньдун, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Председатели правления четырех китайских фирм оценили возможности ТОСЭРов на территории Нижнекамска, посетив промпарки, расположенные на территории района.



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин, подводя итоги встречи, отметил, что китайские коллеги остались под хорошим впечатлением от увиденного и высказали намерение и дальше развивать дружественные отношения не только в сфере предпринимательства, но и в в образовании, культуре и туризме.

Гости из Китая побывали в нижнекамском индустриальном парке «Пионер». Позже делегация посетила завод Haier в Набережных Челнах.



С городом Цзяочжоу связан и первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» – компания с китайским капиталом «Камасталь». Фирма располагается в нижнекамском промышленном парке «Пионер».

Первый замглавы исполкома района Радмир Беляев рассказал, что в планах у парка «Пионер» отвести 40 гектаров земли и там разместить дополнительные китайские и российские производства. Учредитель «Камастали» господин Не Вэй поделился, что до 2021 года планируется привлечь различными инвестициями до 1 млрд рублей в промпарк «Пионер».



В финале встречи прошло подписание меморандума о дружбе и сотрудничестве между Нижнекамском и Цзяочжоу.

 

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