Выставка авторских игрушек «Идет коза рогатая» откроется в Елабуге в «Ночь музеев»

(Елабуга, 13 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках акции «Ночь музеев» 18 мая в Елабуге откроется выставка авторских игрушек и расписных панно городецкого мастера Сергея Соколова «Идет коза рогатая». Экспозицию можно будет увидеть в Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника.

Здесь будут представлены необычные авторские работы Сергея Соколова, созданные в традициях городецкой игрушки. Среди них много сказочных героев. Все работы выполнены из природных материалов.

Умельцы из Городца издревле славились как искусные резчики, а фронтоны местных домов украшали причудливые русалки, птицы-сирины, пышные растительные узоры. Выставка будет дополнена экспонатами из фондов Елабужского музея-заповедника.

После открытия экспозиции гости смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению городецкой игрушки от автора выставки Сергея Соколова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.