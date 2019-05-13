Маэстро Александр Сладковский выступил с Тайваньским симфоническим оркестром

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Гастроли маэстро Александра Сладковского в Тайване прошли с большим ажиотажем, сообщает пресс-служба ГСО РТ.

Александр Сладковский выступил с Национальным Тайваньским симфоническим оркестром и талантливым скрипачом Юй-Чень Цзэнем. В городах Гаосюн и Тайчжун музыканты дали по одному концерту, каждый из которых собрал полный зал.

Отметим, что в начале мая успешно прошли гастроли татарстанского оркестра и маэстро Александра Сладковского на фестивале «Безумный день» в Токио, их выступления растрогали японскую публику до слёз.

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