Казань вошла в топ-20 городов по количеству уверенных в будущем своего места работы

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-20 городов России по количеству жителей, уверенных в будущем своего места работы.

Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ, основанного на проведенных в I квартале 2019 года социологических опросах в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Казань с 80% работников, уверенных в будущем своего предприятия, оказалась на 14-м месте, опередив Улан-Удэ, но уступив Уфе.

Набережные Челны же с 69% с оптимизмом смотрящих в будущее компаний-работодателей оказались на 64-м месте – между Самарой и Тверью.

При этом больше всего уверенных в будущем своего места работы нашлось в Калуге (84%), меньше же всего – во Владикавказе (45%). В целом же среди жителей крупнейших городов страны количество убежденных в светлом будущем своих предприятий составило 74%, что соответствует средним многолетним значениям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань и Набережные Челны вошли в топ-50 городов РФ по числу уверенных в собственном будущем.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.