Айрат Зарипов: В век Интернета учителям необходимо усилить воспитательную функцию

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В век Интернета педагогам в школах необходимо усилить воспитательную функцию, которая отходит на второй план. Об этом сообщил сегодня на дебатах кандидатов в депутаты партии «Единая Россия» в Госсовет РТ руководитель Республиканского агенства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

«Образование — это умение передать навыки от учителя к ученику. Современный мир меняется, и теперь ученики передают свои навыки учителям. Современные ученики бывают в некоторых вопросах более подготовлены, чем преподаватели. Раньше книги и фильмы были главным источником передачи информации. Теперь информацию можно получить в Интернете. Воспитательная функция в учебных заведениях теряется. Урок преследует три цели: образовательную, воспитательную и развивающую. К воспитательной функции нельзя ослаблять внимание, эта часть должна быть усилена», — сказал он.

Отвечая на вопросы собравшихся, Айрат Зарипов отметил, что, когда готовился к дебатам, вспоминал свои школьные годы, и с особой благодарностью — своего классного руководителя.

«Я всегда с благодарностью вспоминаю Александру Черникову — нашего классного руководителя. Она в школьные годы поручала мне готовить политинформацию, что стало моей профессией. Нужно уделять больше внимания учителям. В современной жизни есть утрата коммуникативных навыков. Пришло время диалога. Мы научились говорить, но утратили навык слушать», — сказал участник дебатов.

В заключительном слове Айрат Зарипов пригласил всех участников и слушателей дебатов 20 мая на национальный чемпионат по рабочим специальностям, который пройдет на площадке «Казань Экспо». По его словам, с помощью таких мероприятий можно сохранить уважение к человеку труда.

Дебаты предварительного голосования «Единой России» прошли в Казани на тему «Образование: качество, доступность и перспективы на рынке труда». В них приняли участие шесть кандидатов.

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