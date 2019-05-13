В Бугульминском районе РТ начался капремонт 11-километрового участка трассы Оренбург – Казань

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Бугульминском районе Татарстана начался капитальный ремонт 11-километрового участка трассы Р-239 Оренбург – Казань. Работы планируется завершить в октябре 2019 года, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«На участке федеральной трассы Р-239 в Бугульминском районе с 318+600 км по 328+972 км усилят дорожную одежду, а там, где это необходимо, полностью заменят ее, – отмечается в сообщении пресс-службы предприятия. – Работы, к которым подрядчик уже приступил, завершат в октябре 2019 года».

Верхний слой дорожного покрытия сделают из прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. На участке также отремонтируют четыре водопропускные трубы, установят систему водоотвода и укрепят обочины. Кроме того, для обеспечения безопасного движения установят около 3 км барьерного ограждения, 60 сигнальных столбиков и 15 дополнительных дорожных знаков.

Всего в этом году капитально отремонтирует три расположенных в Татарстане участка трассы Р-239 общей протяженностью 32,2 км.

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