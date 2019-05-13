Лекции, выставка старых фото и дэнс-баттл – студенты КФУ организовали Urban Fest

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Во дворе Казанского (Приволжского) федерального университета студенты Института международных отношений уже во второй раз проводят фестиваль уличной культуры Urban Fest.

«Фестиваль проводится уже второй год и потихоньку становится традиционным», – отметила организатор фестиваля – студентка ИМО КФУ Карина Халяпова. Urban Fest состоит из двух частей – образовательной и дэнс-баттла. «Лекции в аудитории стали менее интересны, поэтому мы решили образовательную часть вынести на улицу, на свежий воздух», – пояснила она.

Спикеров для участия в фестивале отбирают в ходе обсуждений с руководством института и студентами КФУ. Сегодня Алексей Горин расскажет о каллиграфии в целом и об арабской каллиграфии в частности, социолог Мария Леонтьева прочитает лекцию об улицах Казани и поиске души города, а представитель проекта URAM Адель Гильмуллин поведает собравшимся о городском стиле жизни.

Участниками же второй части мероприятия, дэнс-баттла, могут стать как любители, так и профессионалы. Состязания пройдут по четырем направлениям: vogue, dancehall, hip-hop и all styles. «Мы собираем ребят, которые хотят себя выразить в искусстве и танце», – заметила Карина Халяпова.





Граффити-художники в этом году в рамках Urban Fest разработают новый логотип для Института международных отношений КФУ, так как разработанный в прошлом году логотип был предназначен для Института истории, международных отношений и востоковедения, как он именовался до перименования.

«Новинкой Urban Fest в этом году стала организация сбора батареек, макулатуры, одежды, пластика и жестяных банок», – заявила Халяпова. Кроме того, на фестивале студенты продают вещи, сделанные собственными руками. Это, например, значки из дерева с надписями и изображениями «Игры престолов» и фильмов студии Marvel.

Фотовыставка фестиваля в этом году носит название «Триптих», потому что включает три разных части, объединенные единым лейтмотивом уличной культуры. «Первая часть с черно-белыми современными фото называется “Сейчас“. “Ушедшее“ включает старые фотографии родителей, в том числе сделанные на Polaroid. А третья часть, “Сны“, представляет коллажи и рисунки», – рассказал руководитель медиасообщества ИМО Colorit Илья Бруяко.

«Моя часть выставки под названием “Сейчас“ посвящена настоящему, людям и их эмоциям. На фото запечатлены в том числе и авторы, которые прислали свои работы», – объяснила член медиасообщества Colorit Камилла.

«Коллажи выставки “Сны“ – это выражение моего внутреннего состояния, которое скрыто, каждый человек в моих работах может найти что-то для себя», – сказала в свою очередь студентка 2-го курса ИМО Полина Петрова.

В прошлом году Urban Fest посетили около 300 человек.

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