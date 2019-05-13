Молодежь с ограниченными возможностями выступит в финале «Фестиваля безграничных талантов»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). 17 мая состоится торжественная церемония награждения победителей II Республиканского молодежного «Фестиваля безграничных талантов». Мероприятие пройдет в детском центре «Экият», сообщают организаторы.



«Фестиваль безграничных талантов» — это инклюзивный проект для молодежи от 14 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья, проживающей в Татарстане. На мероприятии выступят как индивидуальные участники, так и творческие коллективы. Впервые фестиваль состоялся в 2018 году, тогда организаторам поступило около 100 заявок на участие со всех районов РТ. В этом году заявилось более 200 человек.



Цель фестиваля — предоставить молодежи с инвалидностью возможность продемонстрировать свои достижения в спорте, творчестве, профессиональной и общественной деятельности.



Отборочные этапы фестиваля прошли с 9 января по 28 февраля. Имена победителей жюри определило 28 марта. Всего победителями фестиваля стали 63 человека по 11 номинациям: «Литературное творчество», «Уверенные в будущем. Профессионалы», «Беспокойные сердца», «IT-интеллектуалы», «В ритме танца», «Вдохновленные искусством», «Наша любовь – сцена», «Музыка нас связала», «Красота в деталях», «Спорт без границ».



Отдельная номинация — «Преодоление» — предусмотрена для финалистов, которые являют собой пример мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций. Еще одна номинация – «Оберегающие сердцем. Мамы» — посвящена матерям, чья самоотверженность и поддержка помогли их детям реализовать свои таланты, состояться в жизни.



Планируется, что в этом году поздравить ребят придут известные общественные деятели, деятели культуры и спорта, в их числе — заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, композитор Эльмир Низамов, директор Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина Ольга Гильмутдинова, дизайнер одежды Нажия Галимова, трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов и другие.



Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный.

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