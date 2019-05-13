Айрат Хайруллин: «Мы низко кланяемся перед светлой памятью павших…»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Традиционно состоялся парад, которому предшествовала минута молчания в память о погибших воинах. Участниками шествия в этом году стали 798 человек.

С приветственным словом к собравшимся на площади у монумента Победы обратились мэр Нижнекамска Айдар Метшин и участница Великой Отечественной войны Екатерина Галанова.

Почетных гостей, среди которых было около 800 ветеранов и тружеников тыла, и всех нижнекамцев от имени руководства республики поздравил с великим праздником депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин.

«Многие десятилетия прошли с того незабываемого дня, когда на нашу опаленную пожарищами землю пришла долгожданная весть об окончании Великой Отечественной войны», – сказал он.

События трагических и героических военных лет никогда не сотрутся из памяти, став неразрывным звеном духовной преемственности поколений, подчеркнул парламентарий, отметив, что только из Татарстана ушли на фронт более 700 тыс. человек, причем почти половина не вернулись домой.

Он выразил искреннюю и глубокую благодарность всем ветеранам и труженикам тыла за мужество, трудолюбие, мудрость, неиссякаемый жизненный оптимизм и активное участие в жизни родной республики, пожелав им долгих лет жизни.



Парад Победы в Нижнекамске открыли воспитанники Татарстанского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. А завершил шествие дымовой салют в виде российского триколора.

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