Татар-информ

13 мая 2019, 15:50

Общество

Стартовал конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных НКО РТ

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Общество

Стартовал конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных НКО РТ

Документы принимаются до 31 августа включительно Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Татарстане начался конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций республики, сообщают организаторы мероприятия.

Желающие принять участие в конкурсе журналисты могут претендовать на победу в таких номинациях, как лучший телесюжет (или телепередача), лучший радиосюжет (или радиопередача), лучшая публикация в печатных СМИ и лучшая публикация в Интернете – о деятельности социально ориентированных НКО РТ.

Пакеты документов принимаются до 31 августа 2019 года включительно Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям по адресу: 420066, Республика Татарстан, Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6-й этаж (отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью) нарочно, почтой или по электронной почте: konkurs.nko2018@gmail.com (с пометкой «Конкурс на лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан»). Телефон для справок: 8 (843) 570-31-04 (Регина Шакирова).

Положение о конкурсе размещено на сайте Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям: http://tatmedia.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1469217.htm

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