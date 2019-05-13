Казанцев научат тонкостям флористики, кулинарии и робототехники на ярмарке Skills Bazaar

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В преддверии чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019 в казанском парке им. Горького пройдет ярмарка мастерства Skills Bazaar, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На ярмарке, которая пройдет 19 мая, будут работать 20 мастерских. Профессионалы бесплатно обучат всех желающих тонкостям флористики, кулинарии, мобильной робототехники, столярной работы и других специальностей. Казанцам покажут, как лепить из зефирной глины, познакомят с кожевенным, стеклодувным и сварочным мастерством, а также раскроют секреты индустрии красоты.

Поволжская экологическая компания на Skills Bazaar проведет мастер-классы по раздельному сбору мусора и изготовлению предметов из вторсырья — пеналов из бутылок, печатей из крышек, игрушек и брелоков. В мастерской будет работать пункт приема вторичного сырья: можно будет принести макулатуру, пластиковые и стеклянные бутылки, флаконы от бытовой химии и упаковку из полистирола.

Отдельно на мероприятии будет работать детская мастерская. Юные гости ярмарки смогут познакомиться с профессиями инженера-конструктора, столяра, флориста, монтажника водосточной системы и ткача.

Skills Bazaar проходит в Казани второй год подряд. В 2018 году мероприятие собрало более 12 тыс. посетителей.

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