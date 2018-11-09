Татар-информ

13 мая 2019, 16:08

Общество

Скоростные линии Казань – Болгар и Казань – Тетюши не открылись из-за обмеления Волги

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Общество

Скоростные линии Казань – Болгар и Казань – Тетюши не открылись из-за обмеления Волги

Фото: архив tatar-inform

В Минтрансе РТ обсуждают приостановку пригородной навигации по Волге и Каме из-за непрекращающегося снижения уровня воды.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Скоростная линия Казань-Болгар и Казань-Тетюши не открылась из-за обмеления Волги. Сейчас в Минтрансе РТ идут обсуждения о приостановке пригородной навигации по Волге и по Каме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Перевозки по пригородным маршрутам по Волге и по Каме на данный момент выполняются по расписанию, но возможны ограничения в связи с понижением уровня воды в Волге. Открытие скоростных линий до Болгар и Тетюш перенесено до тех пор, пока уровень воды не поднимется», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Волга и ее притоки, Казанка и Свияга, обмелели из-за опасений по поводу большого паводка. Специалисты не учли того, что минувшей зимой не было сильных холодов. Тем не менее, руководствуясь прогнозом, Федеральное агентство водных ресурсов активно сбрасывало воду из Куйбышевского водохранилища.

7 мая в Москве прошло заседание межведомственной оперативной группы, на котором в связи с критической ситуацией был установлен спецпропуск воды для Татарстана. Сброс воды серьезно уменьшен, поэтому ее уровень в водохранилище скоро начнет повышаться.

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