Рэпер Oxxxymiron пришел на спектакль «Анна Каренина» в Казани как обычный зритель

(Казань,13 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Российский рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, пришел на спектакль «Анна Каренина» в Казани как обычный зритель. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе иммерсивного шоу.

«Иммерсивный спектакль „Анна Каренина“ известный рэп-исполнитель посетил во время своего недавнего визита в Казань. На шоу он пришел как обычный зритель, команда проекта не знала заранее о его визите», — говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении любого гостя спектакля подробности личного характера не разглашаются.

Рэп-исполнитель посоветовал обратить внимание на спектакль «Анна Каренина», о чем написал в своем Twitter-аккаунте.

«Стоит прочекать (обратить внимание – прим. Т-и) иммерсивный спектакль „Анна Каренина“ (Толстого не люблю, но тут про другое, роман использован лишь как сеттинг для погружения)», — написал Oxxxymiron в микроблоге.

Он отметил, что приезжал в Казань без концерта и столица РТ стала третьем любимым городом в России вместе с родным Санкт-Петербургом и Краснодаром.

Ранее главный режиссер иммерсивного спектакля «Анна Каренина» Диана Сафарова стала героем проекта «Интервью без галстука» и рассказала об истории создания первого спектакля-путешествия в Казани, кастинге актеров, новых проектах и сотрудничестве с татарстанскими театрами.

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