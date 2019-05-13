Второе заседание возрожденного Совета губернаторов России и Японии может пройти в Казани

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В настоящее время рассматривается возможность проведения в Казани второго заседания возрожденного Совета губернаторов России и Японии, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В настоящее время рассматривается возможность провести следующее заседание Совета губернаторов России и Японии в Казани. Идея проводить встречи в подобном формате в крупных регионах России сегодня была поддержана и японской стороной», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Совет губернаторов России и Японии проходит в Москве впервые за последние девять лет. Стороны обсуждают сотрудничество в сфере экономики и цифровых технологий, активизацию гуманитарных контактов, а также перспективы взаимодействия в сфере малого и среднего бизнеса Японии и России. Участие в заседании принимает Председатель Госсовета РТ, председатель Комиссии Совета законодателей России по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин.

В беседе с журналистами глава парламента заметил, что формат встречи представляет интерес как для Татарстана, так и для ряда других регионов России. «Важно то, что в сегодняшних условиях открываются новые возможности сотрудничества между регионами в наших странах. Татарстан – развитый субъект РФ, вектор наших взаимных интересов совпадает, и мы уже сотрудничаем с рядом японских предприятий», – заявил он.

Открыла заседание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что на сегодня практически все субъекты РФ наладили прочные связи с японскими партнерами.

«Каждый российский регион обладает уникальными конкурентными преимуществами, которые могут быть использованы в международной кооперации, а начавшаяся в этом году реализация масштабных национальных проектов даст дополнительные возможности для развития сотрудничества с зарубежными партнерами», – сказала Матвиенко.

Президент национальной Ассоциации губернаторов Японии, глава префектуры Сайтама Киеси Уэда подчеркнул, что в последние годы связи российских регионов и японских префектур в сфере культуры, спорта и туризма только укрепляются.

Кроме того, сегодня Мухаметшин обсудил с руководителем Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, президентом Ассоциации антропологов и этнологов России Валерием Тишковым проведение в Казани 13-го Конгресса отечественных и зарубежных специалистов, экспертов в области антропологии, этнологии и межнациональных отношений. Научный форум пройдет со 2 по 6 июля в столице Татарстана.

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