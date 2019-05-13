Татар-информ

13 мая 2019, 15:30

Официальная хроника

Путин прибыл на КАЗ имени Горбунова, чтобы оценить ход модернизации авиазавода

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Официальная хроника

Путин прибыл на КАЗ имени Горбунова, чтобы оценить ход модернизации авиазавода

Фото: Михаил Захаров/архив

В Казани реализуется ряд стратегических проектов, в том числе программа возобновления производства ракетоносцев Ту-160.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Алексей Угаров). Президент России Владимир Путин прибыл в Казань с рабочим визитом, в ходе которого планирует ознакомиться с ходом модернизации филиала ПАО «Туполев» – КАЗ имени Горбунова. Самолет главы государства встретил на аэродроме «Борисоглебское» Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ, в Казани Владимир Путин планирует осмотреть образцы выпускаемых на заводе воздушных судов, а также модернизируемое производство. «В планах Владимира Путина посетить цеха, где монтируются новые станки и стенды», – отметили в пресс-службе. Во время посещения завода Президенту России также представят цифровые модели самолетов, выпускаемых на КАЗ имени Горбунова.

Ранее Владимир Путин посещал авиазавод в январе 2018 года, оценив первый полет нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. В ходе визита Президента РФ на завод был подписан контракт на производство Ту-160. Сегодня на предприятии ведется активная работа над этим заказом.

На сегодняшний день Ту-160 – это самый крупный в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он является самым большим в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда.

Помимо этого, на Казанском филиале ПАО «Туполев» ведутся работы по модернизации дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, который предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Летом 2018 года на этап наземных и летных испытаний был передан первый глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, а в декабре состоялся его первый полет. В ходе модернизации на нем установлен новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами самолетов Ту-160М.

На КАЗ имени Горбунова сегодня ведется масштабная модернизация практически всего производственного комплекса. Действуют 22 федерально-целевые программы. Самый масштабный из осуществляемых сегодня проектов – реконструкция аэродромной базы. Уже введены в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт, ангары и закрытые стоянки для наземной отработки самолетов, а также спецгараж для аэродромной техники. В ближайший год планируется завершить работы по техническому перевооружению цехов подготовки производства, производства сварных узлов и агрегатов, механообрабатывающего, заготовительно-штамповочного производства и др.

Главные направления развития Казанского филиала ПАО «Туполев» – внедрение цифровых технологий автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства, замена устаревших мощностей на современные, разработка и ввод в эксплуатацию более эффективного оборудования.

По результатам реконструкции и модернизации производственных мощностей планируется к 2022 году получить в Казани качественно новую производственную площадку.

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