В Набережных Челнах за майские праздники пятеро детей попали под колеса авто

(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах за майские праздники под колеса автомобилей угодило пятеро детей, сообщает местная Госавтоинспекция.

Первой жертвой наезда в майские праздники стал 10-летний мальчик, который переходил улицу Комарова в поселке ЗЯБ по «зебре» и попал под колеса «Ниссана». В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, мальчика доставили в КДМЦ.

Спустя пару дней на бульваре Молодёжный 44-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», проезжая вдоль домов, наехал на маму с 4-летней дочерью, после чего сам доставил пострадавшую в БСМП. Водитель был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение «Электротехнический» для составления административного протокола за оставление места ДТП.

В тот же день вечером 13-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому переходу на Московском проспекте и был сбит автомобилем. Школьника госпитализировали, а водитель с места аварии скрылся.

На следующий день ДТП с участием ребенка произошло на проспекте Сююмбике. 60-летний водитель за рулем автомобиля «Датсун» не пропустил 14-летнего подростка на «зебре». Мальчика доставили в больницу.

В этот же день в результате столкновения на перекрестке улиц Садоводческая и Шлюзовая автомобилей «Мицубиси Лансер» и «Лады Приоры» пострадала 16-летняя девушка. Водителю «Лады» и девушке оказали помощь в БСМП.

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