В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о турнире по боксу имени Владимира Путина

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Во вторник, 14 мая, в 14.00 на площадке ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная полуфиналу турнира «Кубок по боксу им. Президента РФ В. В. Путина», который состоится в Казани 16 мая.

О предстоящих состязаниях расскажут участник титульного боя вечера, российский боксер Федор Чудинов, руководитель промоутерской компании «Центр бокса “Прогресс“» Владимир Хрюнов, президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев и заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте «Татар-информ». Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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