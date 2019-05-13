Свалки и «черные копатели» с высоты птичьего полета: Экологи Татарстана провели рейд на вертолете

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Более 100 природоохранных нарушений выявили экологи в ходе вертолетного облета Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Вертолетный облет проходил на территории Лаишевского, Пестречинского, Высокогорского районов и Казани. Рейд провел заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров. С воздуха были выявлены факты несанкционированного размещения отходов, незаконной добычи полезных ископаемых», – сказано в сообщении.

По результатам выявленных нарушений главам муниципальных районов и руководителю исполкома Казани направлены письма с координатами и фотоматериалами мест несанкционированного размещения отходов. Виновники экологического законодательства будут оштрафованы.

Стоит отметить, что рейды на вертолете стали повседневной практикой экологов Татарстана. Так, в ноябре прошлого года в ходе аналогичного рейда была раскрыта несанкционированная свалка отходов неподалеку от Базовского переулка в Бугульме.

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